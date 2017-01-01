Обвал Шулявського мосту: громадський транспорт змінює графік роботи

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Через обвал Шулявського мосту змінено роботу тролейбусів маршрутів №№ 7, 22, 27, 30, 42

У зв’язку з обвалом Шулявського мосту вносяться зміни в роботу тролейбусів маршрутів №№ 7, 22, 27, 30, 42. Про це повідомляють у КП «Київпастранс».

Зокрема:

тролейбусний маршрут № 7 «вул. Чорнобильська – ст. м. «Шулявська» подовжено до Повітрофлотського шляхопроводу;

тролейбусний маршрут № 22 «вул. Ольжича – Аеропорт «Київ» організовано на двох ділянках: від вул. Ольжича до вул. Дегтярівської; від Міжнародного аеропорту «Київ» до Індустріального шляхопроводу;

тролейбусний маршрут № 30 «вул. Милославська – вул. Кадетський Гай» організовується на двох ділянках: від вул. Милославської до вул. Дегтярівської, від вул. Кадетський Гай до Індустріального шляхопроводу;

тролейбусний маршрут №27 «Залізнична станція «Київ-Волинський» – ст. м. Петрівка» організовується на двох ділянках: від ст. м. «Петрівка» до вул. Дегтярівської, від Залізничної станції «Київ-Волинський» до Індустріального шляхопроводу;

тролейбусний маршрут № 42 «Ст. м. «Либідська» – вул. Дегтярівська» курсуватиме до Індустріального шляхопроводу.

Окрім того, збільшено кількість вагонів на трамвайному маршруті № 3 Борщагівської лінії швидкісного трамваю.

Нагадаємо, що 27 лютого, у Києві обвалився Шулявського мосту. Через аварію заїзд на міст поки закритий. Обмежено рух в напрямку проспекту Перемоги. Крім того, перекрито рух по вулиці Гетьмана від Шулявки до Індустріального моста.