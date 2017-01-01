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    Папуга та пульт від телевізора: у столиці склали рейтинг забутих речей у таксі

    • Сьогодні, 12:30
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    Кияни забувають у таксі не тільки шапки та шарфи, але і домашніх тварин, і навіть весільні обручки

    Сервіс таксі Uber, творець однойменного мобільного додатку для виклику таксі, склав «рейтинг забудькуватості» українських користувачів.

    Серед найбільш незвичайних речей, залишених пасажирами Uber в Києві, - обручка, лоток яєць, гіроскутер, пульт від телевізора, весільна свічка і навіть живий папуга. Для прикладу, користувачі платформи в США виявилися не менш оригінальними: в 2016 році вони зверталися в службу підтримки, щоб повернути забуті в машині обручку, омара, стілець, бронежилет, весільний костюм, домашні тапочки від кутюр, ігрову приставку, попону для собаки .

    Згідно зі звітом, в українських містах, де працює сервіс, найчастіше в Uber забувають шапки і шарфи, а найбільш «забудькуватими» є передсвяткові дні і дні після новорічних канікул.

    Топ-10 речей, які найчастіше забувають в автомобілях Uber в Україні:

    1. Шапка
    2. Шарф
    3. Гаманець
    4. Телефон
    5. Ключі
    6. Рукавички
    7. Банківська картка
    8. Навушники
    9. Сумка/рюкзак
    10. Окуляри

    Uber визначив і найбільш «забудькуваті» дні в Україні в 2017 році. Найбільше звернень до служби підтримки надійшло напередодні Дня всіх закоханих - 13 лютого і в період різдвяних свят 7-8 січня. Нелегким виявився і новорічний період, а 8 березня і 9 квітня зайняли четверту і п'яту сходинку рейтингу відповідно.

    Тільки з початку 2017 року служба підтримки Uber в Україні повернула власникам понад 1,1 тис. забутих в машинах речей. 

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