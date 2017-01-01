Перед Євробаченням береги Дніпра залишили без захисту

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Берег Дніпра

Столичні депутати від «Самопомочі» зацікавлені в розміщенні «наливайок» на березі Дніпра

Напередодні «Євробачення» спливло чимало запитань щодо проблем Лівобережжя, починаючи від МАФів і закінчуючи скандалами з забудовою берега, пишуть «Комментарии».

Депутати планували винести на розгляд можливість встановлення захисної смуги в 100 метрів, оскільки стара норма передбачала 50-метрову, але при розгляді документ викликав серйозні побоювання у їхніх колег.

На думку членів містобудівної-земельної комісії, перегляд цієї норми залишить Дніпро без захисту як мінімум на 3 місяці, і якщо питання затвердження нового проекту землеустрою затягнеться, то і набагато довше.

Член містобудівної комісії Владислав Михайленко зазначив, що крім визнання 100-метрової захисної зони Дніпра проект передбачає скасування всіх ПЗП столиці і, виходячи з цього, поки буде проходити розробка нового проекту ПЗП, три місяці у київських водних об'єктів тимчасово не буде взагалі ніякої захисної зони.

За його словами, після прийняття такого рішення у земельної комісії вже не буде можливості відмовити будь-якому столичному бізнесмену у виділенні ділянки під черговий ресторан або «наливайку». Навіть якщо йому захочеться розташувати їх навпроти собору на Левобережці.

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«Дуже насторожує вибірковість документа - червоною ниткою в ньому проходить відрізок берега між вулицею Микільсько-Слобідської та Броварським проспектом (ділянка навпроти МВЦ, в якому відбудеться «Євробачення». - Ред). Там розташовано кілька «злачних місць» - ресторанів на дебаркадерах, які почали зносити в процесі підготовки району до проведення конкурсу. Однак, як тільки почалися демонтажні роботи, відразу з'явився проект рішення, який зможе захистити незаконно захоплену пивними закладами частина берега», - пишуть «Коментарі».

Ініціатором цих дивних норм виступив відомий київський ресторатор Сергій Гусовський, який очолює в міськраді фракцію «Самопоміч».

З цього випливає, що проект глави фракції «Самопоміч» Сергія Гусовського фактично дає «охоронну грамоту» прибережним ресторанам, які будуть перебувати поруч з місцем проведення пісенного конкурсу.