Першотравень на столичній Борщагівці «відзначили» пожежею у квартирі. Фоторепортаж з пекла

Станіслав Груздєв



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Поверх будинку, де згоріла квартира на Борщагівці

У Києві рятувальники гасили квартиру, в якій знаходились маленькі діти

Для мешканців столичної Борщагівки Першотравень закінчився фатально. У кінці дня в одній з квартир багатоповерхівки вулиці Гната Юри, 1, спалахнула пожежа.

Горіла однокімнатна квартира. У середині будинку було повно диму. До будинку прибули вогнеборці 9 та 18 рятувальних частин, які гасили вогонь, а також проводили евакуацію мешканців. Рятувальники вибили скло в декількох вікнах на сходовій клітці.

В квартирі знаходилося дві жінки 70 та 40 років та двоє дітей віком 2 та 4 років років. Мама дітей поїхала на травневі свята на відпочинок в окупований Крим.

Зі слів однієї з постраждалих, пожежу влаштував чотирирічний хлопчик. Наразі відомо, що пенсіонерку зі згорілої квартири відвезли в Київську міську лікарню швидкої допомоги. Дітлахам медики надавали допомогу на місці...



