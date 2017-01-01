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    Першотравень на столичній Борщагівці «відзначили» пожежею у квартирі. Фоторепортаж з пекла

    • Станіслав Груздєв
    • Вчора, 23:15
    • Розсилка
    Поверх будинку, де згоріла квартира на Борщагівці
    Поверх будинку, де згоріла квартира на Борщагівці

    У Києві рятувальники гасили квартиру, в якій знаходились маленькі діти

    Для мешканців столичної Борщагівки Першотравень закінчився фатально. У кінці дня в одній з квартир багатоповерхівки вулиці Гната Юри, 1, спалахнула пожежа.

    Горіла однокімнатна квартира. У середині будинку було повно диму. До будинку прибули вогнеборці 9 та 18 рятувальних частин, які гасили вогонь, а також проводили евакуацію мешканців. Рятувальники вибили скло в декількох вікнах на сходовій клітці.

    В квартирі знаходилося дві жінки 70 та 40 років та двоє дітей віком 2 та 4 років років. Мама дітей поїхала на травневі свята на відпочинок в окупований Крим.

    Зі слів однієї з постраждалих, пожежу влаштував чотирирічний хлопчик. Наразі відомо, що пенсіонерку зі згорілої квартири відвезли в Київську міську лікарню швидкої допомоги. Дітлахам медики надавали допомогу на місці...

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    Пожежа на вулиці Гната Юри, 1
    Першотравень на столичній Борщагівці «відзначили» пожежею у квартирі. Фоторепортаж з пекла
    Першотравень на столичній Борщагівці «відзначили» пожежею у квартирі. Фоторепортаж з пекла
    Вогнеборці прибули на місце події
    Першотравень на столичній Борщагівці «відзначили» пожежею у квартирі. Фоторепортаж з пекла
    Люди слідкували за розвитком подій
    Першотравень на столичній Борщагівці «відзначили» пожежею у квартирі. Фоторепортаж з пекла
    Першотравень на столичній Борщагівці «відзначили» пожежею у квартирі. Фоторепортаж з пекла
    Першотравень на столичній Борщагівці «відзначили» пожежею у квартирі. Фоторепортаж з пекла
    Першотравень на столичній Борщагівці «відзначили» пожежею у квартирі. Фоторепортаж з пекла
    Першотравень на столичній Борщагівці «відзначили» пожежею у квартирі. Фоторепортаж з пекла
    Першотравень на столичній Борщагівці «відзначили» пожежею у квартирі. Фоторепортаж з пекла
    Першотравень на столичній Борщагівці «відзначили» пожежею у квартирі. Фоторепортаж з пекла
    Першотравень на столичній Борщагівці «відзначили» пожежею у квартирі. Фоторепортаж з пекла
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    70-річну жінку відвезли у лікарню швидкої допомоги
    Першотравень на столичній Борщагівці «відзначили» пожежею у квартирі. Фоторепортаж з пекла
    Першотравень на столичній Борщагівці «відзначили» пожежею у квартирі. Фоторепортаж з пекла
    Першотравень на столичній Борщагівці «відзначили» пожежею у квартирі. Фоторепортаж з пекла
    Хлопчик, який був у квартирі
    Постраждала жінка
    Першотравень на столичній Борщагівці «відзначили» пожежею у квартирі. Фоторепортаж з пекла
    Поверх, де була пожежа
    Першотравень на столичній Борщагівці «відзначили» пожежею у квартирі. Фоторепортаж з пекла
    Першотравень на столичній Борщагівці «відзначили» пожежею у квартирі. Фоторепортаж з пекла
    Першотравень на столичній Борщагівці «відзначили» пожежею у квартирі. Фоторепортаж з пекла


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