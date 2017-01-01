Під час гасіння пожежі у київському колекторі виявили тіло чоловіка

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Причини загоряння наразі з’ясовуються.

Під час гасіння пожежі у колекторі на вулиці Андрющенка в Києві вогнеборці виявили тіло чоловіка. Про це повідомили в прес-службі ДСНС у Києві.

До Служби порятунку 22 січня о 14:25 надійшло повідомлення від очевидців про те, що в колекторі теплотраси на вулиці Г.Андрющенка, 4-б, сталася пожежа.

На місце події одразу ж виїхало відділення 6-Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники з’ясували, що горить сміття на площі 10 кв. м.

Також повідомляється, що під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка-безхатченка.

О 14:54 пожежу було ліквідовано.

Джерело: УНН