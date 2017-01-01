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    Під час спроби викрасти автівку у Києві було затримано двох чоловіків (фото)

    • Сьогодні, 11:40
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    Чоловіки – уродженці інших областей – до столиці приїхали у пошуках роботи, але їх спіймали на спробі заволодіти чужою автівкою

    Близько третьої години ночі працівники поліції помітили двох чоловіків, які підозріло поводилися біля автомобіля ВАЗ», – повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    При спілкуванні із молодиками поліцейські з’ясували, що документів на транспортний засіб у них немає, тому звідки автомобіль, вони пояснити не змогли.

    Обох правопорушників доправили до Дарницького управління поліції. Там встановили, що 20-річні уродженці Миколаївської та Черкаської областей приїхали до столиці в пошуках роботи.

    Слідчим відділом Дарницького управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

    Викрадені речі і транспортний засіб повернули законному власнику.

    Працівники поліції перевіряють причетність затриманих до скоєння аналогічних злочинів на території міста. Триває досудове розслідування.

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    Під час спроби викрасти автівку у Києві було затримано двох чоловіків (фото)
    Під час спроби викрасти автівку у Києві було затримано двох чоловіків (фото)
    Під час спроби викрасти автівку у Києві було затримано двох чоловіків (фото)
    Під час спроби викрасти автівку у Києві було затримано двох чоловіків (фото)
    Під час спроби викрасти автівку у Києві було затримано двох чоловіків (фото)
    Під час спроби викрасти автівку у Києві було затримано двох чоловіків (фото)

    Джерело: Информатор
    Національна поліція України Київ кримінал
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