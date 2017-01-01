Під час спроби викрасти автівку у Києві було затримано двох чоловіків (фото)

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Чоловіки – уродженці інших областей – до столиці приїхали у пошуках роботи, але їх спіймали на спробі заволодіти чужою автівкою

Близько третьої години ночі працівники поліції помітили двох чоловіків, які підозріло поводилися біля автомобіля ВАЗ», – повідомляє відділ комунікації поліції Києва.