Під Києвом сталася бійка з використанням холодної зброї

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Кримінальні розборки в Ірпіні

Сьогодні близько 10-ї години ранку у центрі Ірпеня на вулиці Тараса Шевченка сталися жахливі події, внаслідок яких з колотими ранами госпіталізовані двоє хлопців-близнюків 19-річного віку.

За свідченнями очевидців події розвивалися наступним чином. Біля вокзалу виникла сварка між шістьома хлопцями з розкладом сил четверо на двох. Сварка переросла у бійку на вулиці Шевченка в районі кафе «Спокуса». Події перемістилися до супермаркету ЕКО, неподалік входу в який пішла в хід холодна зброя.

У результаті чого швидка госпіталізувала двох хлопців-близнюків з колотими ранами. В одного була перев’язана голова, в іншого поранення в області живота. Наразі стан потерпілих є стабільним. Провадяться слідчі дії.

Джерело: MyBucha