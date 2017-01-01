  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Під Києвом стався жахливий випадок: догхантери отруїли собак

    • Сьогодні, 12:46
    • Розсилка

    У містечку Українка масово труять собак

    Через отруту, яку догхантери додають в їжу, чотириногі гинуть у страшних муках. Серед жертв – і домашні тварини.

    «Пальмочка, хороший хлопчик, він був в дуже важкому стані. Лікарі не хотіли взагалі вже навіть брати на крапельницю, але слава Богу, все у нас вийшло, і ми підняли його», – розповідає про свого підопічного Лариса. Дворового песика майже без свідомості жінка несла на руках до ветеринара. На його лікування знадобилося цілих 2 тижні.

    Тим часом, в місті було зафіксовано понад 30 отруєнь, п'ять з них – породисті домашні тварини. У місті Українка під Києвом, догхантери полюють на чотириногих останні півроку.

    «Тварина мучиться протягом 40 хвилин. Агонія в повному сенсі цього слова – піна, конвульсії, судоми, біль. Вивертає деяких настільки, що ламається хребет», – скаржиться Юрій Ферендович, волонтер.

    Чим саме труять собак – зоозахисники тільки здогадуються. «Людина, що займається цькуванням тварин – розкидає отруєне м'ясо, отруєну їжу і робить вона це в публічних місцях, чому, власне, й гинуть домашні тварини», – пояснює Інна Грюнберг, зоозахисник.

    Зоозахисниця стверджує: майже всі бездомні собаки в місті – зареєстровані, з чіпом на вухах, стерилізовані і щеплені від сказу. Інна каже: за останні місяці жодного випадку нападу таких тварин на людей зафіксовано не було.

    «На 90 відсотків ми зупинили популяцію бездомних тварин в нашому місті. І залишилося тільки навчитися співіснувати людям з ними і соціалізувати деяких», – розповіла Лариса Шокарева, волонтер.

    Днями Верховна Рада в першому читанні проголосувала за посилення покарання для тих, хто знущається над тваринами. Якщо закон приймуть, догхантерам загрожує в'язниця – від шести місяців до трьох років. А якщо тортури були особливо жорстокими – вбивці можуть сісти і на вісім років.

    Джерело: Сегодня

    Читайте також
    Верховна Рада кримінал закон Київщина тварини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ