Під Києвом стався жахливий випадок: догхантери отруїли собак

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У містечку Українка масово труять собак

Через отруту, яку догхантери додають в їжу, чотириногі гинуть у страшних муках. Серед жертв – і домашні тварини.

«Пальмочка, хороший хлопчик, він був в дуже важкому стані. Лікарі не хотіли взагалі вже навіть брати на крапельницю, але слава Богу, все у нас вийшло, і ми підняли його», – розповідає про свого підопічного Лариса. Дворового песика майже без свідомості жінка несла на руках до ветеринара. На його лікування знадобилося цілих 2 тижні.

Тим часом, в місті було зафіксовано понад 30 отруєнь, п'ять з них – породисті домашні тварини. У місті Українка під Києвом, догхантери полюють на чотириногих останні півроку.

«Тварина мучиться протягом 40 хвилин. Агонія в повному сенсі цього слова – піна, конвульсії, судоми, біль. Вивертає деяких настільки, що ламається хребет», – скаржиться Юрій Ферендович, волонтер.

Чим саме труять собак – зоозахисники тільки здогадуються. «Людина, що займається цькуванням тварин – розкидає отруєне м'ясо, отруєну їжу і робить вона це в публічних місцях, чому, власне, й гинуть домашні тварини», – пояснює Інна Грюнберг, зоозахисник.

Зоозахисниця стверджує: майже всі бездомні собаки в місті – зареєстровані, з чіпом на вухах, стерилізовані і щеплені від сказу. Інна каже: за останні місяці жодного випадку нападу таких тварин на людей зафіксовано не було.

«На 90 відсотків ми зупинили популяцію бездомних тварин в нашому місті. І залишилося тільки навчитися співіснувати людям з ними і соціалізувати деяких», – розповіла Лариса Шокарева, волонтер.

Днями Верховна Рада в першому читанні проголосувала за посилення покарання для тих, хто знущається над тваринами. Якщо закон приймуть, догхантерам загрожує в'язниця – від шести місяців до трьох років. А якщо тортури були особливо жорстокими – вбивці можуть сісти і на вісім років.

Джерело: Сегодня