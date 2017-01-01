Під Києвом викрали хлопця і змусили копати собі могилу

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Злочинці вимагали 260 тисяч гривень, які викрадений нібито заборгував

Всю ніч катували, а потім змусили копати собі могилу. У Київській області зловмисники викрали хлопця та вимагали гроші – 260 тисяч гривень. Втім, жертві вдалося врятуватися з полону. А на наступний день до злочинців увірвався спецназ КОРД.

Триповерховий приватний будинок на околиці Києва. За даними оперативників, тут ховається банда озброєних викрадачів. Здалися без опору. У підвалі – багато зброї, бляшанка з патронами. Саме тут пройшла найстрашніша ніч в житті 23-річного хлопця. Його група невідомих викрала з будинку одного в сусідньому селі.

«Завели мене до себе в будинок, в підвал, прив'язали до батареї. Принесли залізний трос, прив'язали за шию до опалення, до батареї», – розповів потерпілий.

Тіло хлопця все в синцях. Каже, катували всю ніч. Так вимагали 260 тисяч гривень, які викрадений нібито заборгував. Екзекуцію продовжили в лісі, куди вивезли хлопця.

«Дали мені лопату і почали мене бити, говорили, щоб я собі яму копав», – продовжив хлопець.

Джерело: gazeta-misto.te.ua