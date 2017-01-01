Під СБУ у Києві принесли портрети непокараних сепаратистів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Якщо б принесли фото всіх сепаратистів, то вистачило б на всю вулицю Володимирську»

Сьогодні в Києві активісти принесли під будівлю СБУ портрети непокараних сепаратистів.

На портретах - чиновники, міські голови і високопоставлені силовики, які сприяли розгортанню війни і сепаратизм на Донбас.

«Звичайно, тут не все якби ми роздрукували всіх, це розтягнулося б на всю вулицю Володимирську Їх не бачать сбушники, тому ми принесли їх ім ..» - сказав один з організаторів акції, член політичної сили «Альтернатива», - журналіст Денис Казанський.

Повідомляється, що акція проходить без провокацій. Однак, з будівлі СБУ теж ніхто не вийшов і на портрети не відреагував. Акція планується до кінця сьогоднішнього дня.

Джерело: Четвертая власть