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    Під СБУ у Києві принесли портрети непокараних сепаратистів

    • Сьогодні, 12:03
    • Розсилка

    «Якщо б принесли фото всіх сепаратистів, то вистачило б на всю вулицю Володимирську»

    Сьогодні в Києві активісти принесли під будівлю СБУ портрети непокараних сепаратистів.

    На портретах - чиновники, міські голови і високопоставлені силовики, які сприяли розгортанню війни і сепаратизм на Донбас.

    «Звичайно, тут не все якби ми роздрукували всіх, це розтягнулося б на всю вулицю Володимирську Їх не бачать сбушники, тому ми принесли їх ім ..» - сказав один з організаторів акції, член політичної сили «Альтернатива», - журналіст Денис Казанський.

    Повідомляється, що акція проходить без провокацій. Однак, з будівлі СБУ теж ніхто не вийшов і на портрети не відреагував. Акція планується до кінця сьогоднішнього дня.

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    Під СБУ у Києві принесли портрети непокараних сепаратистів
    Під СБУ у Києві принесли портрети непокараних сепаратистів
    Під СБУ у Києві принесли портрети непокараних сепаратистів
    Під СБУ у Києві принесли портрети непокараних сепаратистів
    Під СБУ у Києві принесли портрети непокараних сепаратистів
    Під СБУ у Києві принесли портрети непокараних сепаратистів
    Під СБУ у Києві принесли портрети непокараних сепаратистів
    Під СБУ у Києві принесли портрети непокараних сепаратистів

    Джерело: Четвертая власть

    Донбас СБУ Київ акція сепаратизм активісти
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