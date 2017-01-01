  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Під вікнами депутати Київради влаштували «похорон» (фото)

    • Сьогодні, 12:53
    • Розсилка

    Подія сталася сьогодні вранці

    У Києві невідомі влаштували імпровізовані похорони під вікнами депутата Київської міської ради від партії «Самопоміч» Ольги Балицької.

    Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

    «Марна спроба залякати мене» дійством «у вигляді похорону з оркестром під моїми вікнами в неділю - низькість, неподобство, повернення до '90 -х (вони звідти і не виходили)», - написала Балицька.

    Депутат додала, що написала заяву в поліцію.

    Мер Києва звернувся до СБУ і прокуратури з тим, аби цей випадок був розслідуваний, а ті, хто організовує подібні «вистави», були притягнуті до відповідальності.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Під вікнами депутати Київради влаштували «похорон» (фото)
    Під вікнами депутати Київради влаштували «похорон» (фото)
    Під вікнами депутати Київради влаштували «похорон» (фото)
    Під вікнами депутати Київради влаштували «похорон» (фото)

    Джерело: 44.ua

    Читайте також
    Київрада Самопоміч
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ