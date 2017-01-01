Під вікнами депутати Київради влаштували «похорон» (фото)
- Сьогодні, 12:53
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Подія сталася сьогодні вранці
У Києві невідомі влаштували імпровізовані похорони під вікнами депутата Київської міської ради від партії «Самопоміч» Ольги Балицької.
Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
«Марна спроба залякати мене» дійством «у вигляді похорону з оркестром під моїми вікнами в неділю - низькість, неподобство, повернення до '90 -х (вони звідти і не виходили)», - написала Балицька.
Депутат додала, що написала заяву в поліцію.
Мер Києва звернувся до СБУ і прокуратури з тим, аби цей випадок був розслідуваний, а ті, хто організовує подібні «вистави», були притягнуті до відповідальності.
Джерело: 44.ua