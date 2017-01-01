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    Підсумки травневих свят: на Київщині спалахнуло 36 пожеж

    • Сьогодні, 09:23
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    Пікнік
    фото: pixabay.com
    Пікнік

    Рятувальники кажуть, що люди не вміють правильно розпалювати багаття і стежити за ним.

    На Київщині за добу було зафіксовано 36 пожеж. Рятувальники кажуть, що люди так і не навчилися пікнікувати безпечно: за вогнищем геть не стежать.

    Займань фіксують втричі більше ніж минулоріч.

    Пожежні інспектори зауважують, що перше ліпше багаття - поза будь-якими нормами безпеки. Люди не прибирають місце розпалення від сухостою, поруч з ним - мало води для гасіння. До пожеж на пікніках важко дістатися рятувальникам.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, 1 травня на столичній Борщагівці згоріла квартира, в якій знаходились діти віком 2 і 4 року. 

    Джерело: ТСН

    пожежа Київщина рятувальники
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