Підсумки травневих свят: на Київщині спалахнуло 36 пожеж

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фото: pixabay.com Пікнік

Рятувальники кажуть, що люди не вміють правильно розпалювати багаття і стежити за ним.

На Київщині за добу було зафіксовано 36 пожеж. Рятувальники кажуть, що люди так і не навчилися пікнікувати безпечно: за вогнищем геть не стежать.

Займань фіксують втричі більше ніж минулоріч.

Пожежні інспектори зауважують, що перше ліпше багаття - поза будь-якими нормами безпеки. Люди не прибирають місце розпалення від сухостою, поруч з ним - мало води для гасіння. До пожеж на пікніках важко дістатися рятувальникам.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, 1 травня на столичній Борщагівці згоріла квартира, в якій знаходились діти віком 2 і 4 року.

Джерело: ТСН