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    Після новорічних свят кияни здали на переробку 10 тисяч ялинок

    • Вчора, 15:09
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    Після завершення новорічних свят жителі Києва в січні 2017 року здали в спеціальні пункти на утилізацію 10 тисяч ялин і сосен.

    Про це повідомили в комунальному об'єднанні «Київзеленбуд», передає «Українська правда. Київ».

    «Все їли, які привозили і приносили в пункти, були відправлені в деревоізмельчітель, який перетворює їх в тріску. Надалі, тріска використовується в лунках вічнозелених як органічне добриво, а також зберігає вологу насадженню», - пояснили комунальники.

    Нагадаємо, відразу після новорічних свят в Києві відкрилися 10 пунктів прийому ялинок на переробку. Крім того дерева збирали і в зоопарку «Межигір'я». Там натуральну хвою використовували як вітамінну добавку до харчування тварин.

    Джерело: Голос.ua
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