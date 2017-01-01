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    Після свят треба запастися продуктами. Адреси ярмарок у Києві

    • Сьогодні, 09:16
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    11-13 січня в столиці відбудуться сезонні ярмарки

    З метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у столиці 10-13 січня 2017 року триватимуть сезонні ярмарки. На ярмарках передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів.

    Так, ярмарки відбудуться 11 січня (середа) у:

    • Голосіївському районі на Стратегічному шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївській, 45-47;
    • Дніпровському районі на просп. Соборності, 2-20, вул. П. Вершигори, 1;
    • Подільському районі на просп. Правди, 5-11;
    • Святошинському районі на вул. Підлісній, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та б-р Р. Роллана).

    12 січня (четвер) у:

    • Голосіївському районі на вул. М. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівській, 25;
    • Дарницькому районі на вул. Є. Харченка, 41-47;
    • Дніпровському районі на б-р Перова, 8-10, вул. Березняківській, 21-23;
    • Печерському районі на вул. Московській, 3;
    • Подільському районі на вул. Оболонській, 23-35;
    • Святошинському районі на вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.

    13 січня (п’ятниця) у:

    • Голосіївському районі на просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 17-31;
    • Дніпровському районі на вул. Гродненській, 1/35-17-А, вул. Алма-Атинській, 64-74;
    • Печерському районі на перетині вулиць Л. Первомайського та І. Мечникова;
    • Подільському районі на вул. Полковій, 57-Б;
    • Святошинському районі на вул. Підлісній, 8, вул. Сільській, 16;
    • Солом’янському на вул. Освіти (в межах вулиць Вузівської і М. Кривоноса), пров. Ковальському (в межах вулиць Металістів та Смоленської);
    • Шевченківському районі на вул. Бульварно-Кудрявській, 2-4, вул. Деревлянській, 16, вул. Ружинській, 16-18 (біля скверу), вул. Ризькій, 1, перетині вулиць Академіка Щусєва та Тираспільської, перетині вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94.
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