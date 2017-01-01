Подарунок для левів випробували на собі співробітники столичного зоопарку

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Як у Київському зоопарку привітають левів з Днем народження

У суботу, 28 січня, о 12.00 в Київському зоопарку пройде лева родео в честь восьмиліття левів, які живуть там.

«Співробітники зоопарку своїми силами змайстрували велику платформу на пружинах. В ній зроблені спеціальні поглиблення, куди покладуть м'ясо, і леви будуть забиратися туди, щоб поласувати і одночасно пограти на незвичайних гойдалках, балансуючи на лапах. Ми протестували цю конструкцію на собі, з огляду на, що вага лева 300 і більше кілограмів, тваринам це неодмінно знадобиться. Крім того, в цей день на очах у відвідувачів співробітник зоопарку зробить для левів спеціальну іграшку у вигляді колеса, і леви будуть їй бавитися», – розповіли в зоопарку.

Також співробітники зоопарку проведуть цікаві майстер-класи для діток і нагородять переможців конкурсу, які вітали святковими яскравими листівками тварин зоопарку перед Новим роком.

Джерело: Сегодня