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    Подарунок для левів випробували на собі співробітники столичного зоопарку

    • Сьогодні, 15:29
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    Як у Київському зоопарку привітають левів з Днем народження

    У суботу, 28 січня, о 12.00 в Київському зоопарку пройде лева родео в честь восьмиліття левів, які живуть там.

    «Співробітники зоопарку своїми силами змайстрували велику платформу на пружинах. В ній зроблені спеціальні поглиблення, куди покладуть м'ясо, і леви будуть забиратися туди, щоб поласувати і одночасно пограти на незвичайних гойдалках, балансуючи на лапах. Ми протестували цю конструкцію на собі, з огляду на, що вага лева 300 і більше кілограмів, тваринам це неодмінно знадобиться. Крім того, в цей день на очах у відвідувачів співробітник зоопарку зробить для левів спеціальну іграшку у вигляді колеса, і леви будуть їй бавитися», – розповіли в зоопарку.

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    Також співробітники зоопарку проведуть цікаві майстер-класи для діток і нагородять переможців конкурсу, які вітали святковими яскравими листівками тварин зоопарку перед Новим роком.

    Джерело: Сегодня

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