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    Погода в Києві встановила новий рекорд

    • Сьогодні, 15:42
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    Черговий температурний рекорд за останні 137 років

    У Києві погода побила температурний рекорд за останні 137 років. Про це повідомили у прес-службі Центральної геофізичної обсерваторії  у понеділок, 13 березня.

    За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії температура у Києві в ніч на суботу вперше за 137 років спостережень не опустилась нижче +6,1°С, а це значить, що торішній рекорд для цієї дати перевищено на 1,5°С.

    «Це вже третій температурний рекорд, зафіксований метеорологами обсерваторії у березні», - додали фіхівці.

    Джерело: Тиждень

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