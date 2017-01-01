Погода в Києві встановила новий рекорд
- Сьогодні, 15:42
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Черговий температурний рекорд за останні 137 років
У Києві погода побила температурний рекорд за останні 137 років. Про це повідомили у прес-службі Центральної геофізичної обсерваторії у понеділок, 13 березня.
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії температура у Києві в ніч на суботу вперше за 137 років спостережень не опустилась нижче +6,1°С, а це значить, що торішній рекорд для цієї дати перевищено на 1,5°С.
«Це вже третій температурний рекорд, зафіксований метеорологами обсерваторії у березні», - додали фіхівці.
Джерело: Тиждень