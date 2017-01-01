Поліцейські Києва готуються до гей-параду

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Марш рівності у Києві, 2016 рік

Цього року символічним маршем пройдуть до 5 тисяч учасників.

Керівник київських поліцейських під час зустрічі із представниками посольств та міжнародних організацій щодо проведення маршу рівності «КиївПрайд-2017» наголосив, що правоохорнці забезпечать порядок під час Маршу рівності.

Про це інформує сайт Національної поліції, повідомляє «Главком».

Андрій Крищенко зазначив, що у минулому році правоохоронці належним чином забезпечили безпеку учасників маршу рівності. І хоча у запланованому заході кількість учасників та маршрут маршу планується збільшити, головний поліцейський Києва запевнив, що ці зміни на громадський порядок не вплинуть.

«Кожен в нашій державі має право на висловлювання власної думки та позиції, право на мирне зібрання. Тож ми готові до спілкування як із організаторами, так із опонентами маршу. Водночас будь-яка провокація буде рішуче припинена і діям правопорушників надана правова оцінка», - підкреслив Андрій Крищенко.

За попередньою інформацією, цього року символічним маршем пройдуть до 5 тисяч учасників. Це вдвічі більше, ніж у 2016 році.

Зважаючи на це, столична поліція посилить заходи безпеки. Зокрема, до охорони правопорядку залучатимуться військовослужбовці Національної гвардії України, представники громадських організацій тощо.

«Відповідні заходи безпеки проводяться з урахуванням ситуації в країні, у тому числі на сході. Тож для недопущення можливих терористичних актів та попередження злочинів, до території, де відбуватиметься марш, ми обмежимо доступ. Проте ми встановимо достатню кількість пропускних пунктів із металевими рамками, аби створити вільний прохід представникам ЗМІ, дипломатичних місій та громадських організацій», - зазначив керівник столичних поліцейських.