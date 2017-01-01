Поліцейські Київщини за вихідні затримали 25 нетверезих водіїв

Алкоголь та кермо - не сумісні!

13-14 травня, у столичному регіоні працівники поліції виявили двадцять п’ять випадків керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння. На всіх правопорушників складено адмінпротоколи за ст.130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Загалом, працівники поліції, які виконують функції із забезпечення безпеки дорожнього руху, виявили 297 порушників Правил дорожнього руху, серед них дванадцять пішоходів.

Поліція Київщини нагадує водіям, що за керування в нетверезому стані перший штраф складе 10200 грн. плюс позбавлення права керування на один рік. Удруге штраф за таке правопорушення - 20400 грн. і три роки без права керування автомобілем. Ті, хто тричі допускає порушення цього закону впродовж 5 років, караються накладення штрафу на водіїв у розмірі 40 тисяч 800 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк десять років.