Поліція заохотить чоловіка із Сухолуччя, який захистив власну родину, вбивши грабіжника



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інцидент стався 29 березня у Сухолуччі, що на Київщині.

Застреливши злодія із зареєстрованої зброї чоловік зміг захистити свою родину та будинок від пограбування, уникнути статті за перевищення мір «самооборони» та отримати заохочення від поліції.

За даними поліції, п’ятеро осіб, маючи при собі ломи, ножі та пістолет, пізно ввечері вдерлися в будинок місцевого мешканця та напали на його дружину.

5 осіб, маючи при собі ломи, ножі та пістолет, пізно ввечері вдерлися в будинок місцевого мешканця та напали на його дружину

Вони вимагали від жінки віддати їм гроші та коштовності, при цьому жорстко її били.

Господаря будинку, який спав на другому поверсі, розбудила перелякана малолітня донька, і він, озброївшись зареєстрованим карабіном, кинувся на допомогу дружині.

Нападника, який бив його дружину, – господар будинку застрелив. Ще трьох поліція піймала – вони виявилися вихідцями з Дагестану. Четвертого грабіжника оголошено у розшук.

Слідчі Вишгородського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за ч.3 ст.187 (розбій) та ст.118 (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця) Кримінального кодексу України.

Речник МВС Артем Шевченко на своїй сторінці у Facebook пояснював, що господаря будинку поліція не затримала, підозру не пред’явила, а запис по статті 118 КК внесла лише для виконання певних слідчих дій. Зброю у чоловіка вилучили.

У вівторок, 4 квітня, Шевченко повідомив, що «погоджено із прокуратурою і закрито кримінальне провадження за ст.118 КК».

«Сміливого стрільця Сергія, якому вдалося не тільки захистити родину, але і знешкодити особливо небезпечну розбійні банду з громадян РФ, буде заохочено», – пообіцяв він.

На таке завершення історії вже схвально зреагували у Українській асоціації власників зброї. Зокрема, її очільник Георгій Учайкін на своїй сторінці у мережі Facebook написав, що «всіх нас можна привітати з перемогою».

Він пояснив, що потенційно це допоможе із «правозастосовчою практикою у справах про самозахист».

Наразі відповідно до статті 36 КК України визначено, що необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.

У коментарі «Українській правді.Життя» в Асоціації пояснили, що це визначення «не відповідає вимогам сьогодення, його норми мають варіативність трактування та спотворені судовою практикою з подачі слідства».

Зокрема, громадяни наразі позбавлені можливості придбавати такий інструмент самозахисту як короткоствольна вогнепальна зброя (пістолети чи револьвери), а отже для самозахисту можуть використовувати лише більш громіздку та більш трупоутворюючу – довгоствольну вогнепальну зброю.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано кілька законопроектів щодо зброї. Українська асоціація власників зброї неодноразово спілкувалася з народними депутатами з приводу ухвалення закону «Про цивільну зброю і боєприпаси» (№ 1135-1).

Джерело: Українська правда