Понад три десятки видатних киян отримали державні нагороди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради було нагороджено учасників Революції гідності та видатних киян.

Указами президента України вони отримали державні нагороди за громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, виявлені під час Революції гідності, активну громадську та волонтерську діяльність. Державні нагороди з рук міського голови отримала 31 особа.

«Сьогодні у нас приємна подія. Ми вшановуємо наших сучасних героїв. Для мене велика честь вручити найвищі державні нагороди людям, які є прикладом сили духу і боротьби за гідне майбутнє нашої країни. Із такими людьми ми побудуємо успішну та сильну європейську державу! Бажаю вам, шановні кияни, успіхів у добрих справах, сил та здоров’я, і головне – мирного неба та віри у гідне майбутнє України», – зазначив міський голова Віталій Кличко.

Кияни отримали ордени «За заслуги», «За мужність», ордени княгині Ольги, а також звання Заслужений артист, будівельник, вчитель, лікар, юрист і працівник освіти.

«Мені дуже приємно, що саме у стінах Київради ці видатні люди отримали державні нагороди. Вони – нова еліта нашого суспільства, рушій реформ та позитивних перетворень. Завдяки цим людям ми будуємо нове суспільство. І їхня громадянська позиція, мужність і щоденна праця заслуговують на повагу. Вони – приклад для нас усіх», – зазначив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів.