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Вулицями столиці пройде незвичайна акція

У Києві 3 березня намічається незвичайна акція: по маршруту Верховна Рада - Кабінет міністрів - Адміністрація президента пройдуть секс-працівниці і волонтери, які їх підтримують. Вітає також участь небайдужих людей.

Як розповіли «у благодійній організації» Всеукраїнська ліга «Легалайф», основною вимогою акції буде виключення з адміністративного кодексу статті 181-1, яка передбачає відповідальність за секс-роботу.

«Ми хочемо, щоб прибрали штрафи, щоб у дівчаток пропав страх перед шантажем і корумпованою поліцією», - сказали в «Легалайф». «Через можливого переслідування учасниці маршу, які заробляють любов'ю, змушені будуть приховати обличчя під масками. Ліквідація штрафів - перший крок на шляху до легалізації проституції. А вона - така ж робота, як і всі інші. І таким шляхом пішли більшість європейських країн».

В «Легалайф» кажуть, що зробили заявку в КМДА і поліцію і що розраховують на те, що учасникам акції буде забезпечена безпека.

«Ми не говоримо, що акція буде масовою - близько 30 осіб», - розповідають у благодійній організації. «Але якщо до нас приєднуватися небайдужі люди, будемо дуже вдячні за підтримку».

Початок маршу о 11.00 біля будівлі Верховної Ради. Народним депутатам, які захочуть підтримати секс-робітниць, учасники маршу нагадують, що в Україні це велика електоральна армія.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине