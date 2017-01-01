Правила в'їзду на Труханів острів буде змінено

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Пішохідний міст

За порушниками слідкуватимуть відеокамери

Столична влада має намір змінити правила в'їзду на Труханів острів. Йдеться про тих, хто працює, тренується і користується пропусками для заїзду. Наприклад, якщо водій там порушив ПДР, то наступного разу в'їзд йому заборонять.

«Фіксувати порушників будуть відеокамери, їх уже встановлюють. При наступному заїзді такому водієві не відкриють шлагбаум», – розповіла керівник ГО «Труханів острів» Катерина Каленська.

Заробити нові правила можуть найближчим часом. Що ж стосується звичайних водіїв, то заїзд на Труханів їм узагалі заборонять. Раніше за проїзд транспорту на острів вимагали 75 грн, зараз заїзд безкоштовний.

Джерело: Сегодня