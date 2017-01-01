Правоохоронці викрили співробітника банку в розкраданні майна

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У Києві правоохоронці викрили співробітника банку, який підозрюється в розкрадання майна фінансової установи. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що киянин упродовж трьох років, обіймаючи посаду фахівця господарського сектору, привласнював банківське майно. Зловмисник зізнався слідчому у майже 40 злочинних епізодах. За попередньою інформацією, зловмисник спричинив матеріальну шкоду на суму близько 40 тисяч гривень.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Джерело: УНН