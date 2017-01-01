Правоохоронці затримали групу квартирних злодіїв, які обікрали переселенку з Донбасу

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Банда промишляла у Києві майже два роки

Прокуратурою міста Києва спільно з працівниками Слідчого управління та Управління карного розшуку столичного главку поліції затримано злочинну групу, учасники якої майже два роки промишляли квартирними крадіжками на території столиці.

До складу цієї групи входило троє мешканців Київщини (двоє чоловіків та жінка), кожен з яких під час здійснення злочинів виконував свою роль. До помешкань потерпілих зловмисники проникали шляхом пошкодження замків вхідних дверей, попередньо вивідавши інформацію про господарів, їхні статки та образ життя.

У такий спосіб, зокрема, у січні 2015 року від злодіїв постраждала переселенка з Донбасу, яка оселилася в місті Києві та зберігала усі свої заощадження в орендованій квартирі. Сума збитків, спричинених лише за цим епізодом, сягає понад 600 тис. гривень.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося вийти на слід підозрюваних та затримати їх.

В ході проведення обшуків у зловмисників вилучено три пістолета травматичної дії, гранату, значну кількість виробів з дорогоцінних металів, комп’ютерну техніку, грошові кошти, вироби з хутра, документи, які свідчать про здачу цінних речей до ломбардів, балаклави та радіостанції.

Наразі прокуратурою міста вказаним особам повідомлено про підозру за ч.5 ст.185 КК України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою) та подано клопотання до Шевченківського районного суду м. Києва про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.