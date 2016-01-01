Правоохоронці затримали нападника на магазин одягу (ФОТО)

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Погрожуючи продавчині предметом схожим на ніж, зловмисник викрав два светри та втік у невідомому напрямку. Чоловіка затримали у сусідній області. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення, що в магазині одягу чоловік з ножем напав на реалізатора та забрав товар. За вказаною адресою терміново прибули автопатрулі поліції та слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Заявниця розповіла, що у момент пограбування окрім неї у приміщенні нікого не було. Зловмисник пригрозив кухонним ножем та забрав із прилавку два спортивні светри.

Зі слів дівчини – продавця, чоловік був із ознаками сильного алкогольного сп’яніння, а на голові мав маскарадний капелюх, прикрашений білим дощиком.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років тюремного ув’язнення.

Здійснивши ряд оперативно-розшукових заходів, поліцейські встановили, що підозрюваний втік із столиці та переховується у місті Новоград-Волинський.

За допомогою колег із Житомирської області, працівники сектору карного розшуку 1–го відділу Оболонського управління поліції затримали зловмисника на центральній вулиці міста.

Ним виявився 37–річний уродженець Донецької області, який неодноразово відбував покарання за майнові злочини.

Чоловік зізнався у скоєному та розповів, що планував заволодіти грошима з каси та мобільним телефоном продавця, але злякався того, що жінка натиснула тривожну кнопку та почала кликати на допомогу.

Наразі правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.







