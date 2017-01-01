Правоохоронці затримали злодія, який вкрав у школяра велосипед

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Зловмисник помітив «двоколісного» у дворі школи. При спробу втечі його затримали. Тепер спритнику загрожує до п’яти років ув’язнення.

Підозрілого чоловіка помітили співробітники карного розшуку Оболонськогоуправління поліції під час комплексного відпрацювання району. Невідомий спочатку пройшов повз правоохоронців до школи, а вже через десять хвилин повертався звідти велосипедом.

Про це інформує сайт столичної поліції, повідомляє «Главком».

Помітивши, що за ним біжать правоохоронці, зловмисник спробував втекти, але поліцейські його наздогнали. Під час спілкування з оперативниками чоловік зізнався, що викрав велосипед із території школи, перерізавши трос.

Оперативні працівники затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушником виявився раніше судимий за майнові злочини 32-річний уродженець Донецької області. Поліцейські встановили 10-річного власника велосипеду. «Двоколісного друга» школяру повернуть після завершення слідчих дій.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років тюремного ув’язнення.

Зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.