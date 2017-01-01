Про стан столичних мостів і шляхопроводів відзвітують у Київраді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всі МАФи з під мостів приберуть

Мер Києва Віталій Кличко доручив перевірити всі шляхопроводи, мости, так звані штучні об’єкти інфраструктури в столиці і визначити їх технічний стан, щоб далі ухвалювати рішення щодо подальших робіт і режиму експлуатації об’єктів. Та відзвітувати про результати оперативної перевірки перед Київрадою.

Про це Кличко заявив під час виступу на початку засідання Київради.

«Я доручив перевірити всі шляхопроводи, мости, так звані штучні об’єкти інфраструктури в столиці і визначити їх технічний стан, щоб далі ухвалювати рішення щодо подальших робіт і режиму експлуатації об’єктів, які через зношеність, недофінансування перебувають у незадовільному технічному стані, - підкреслив Віталій Кличко. - Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук за результатами оперативної перевірки повинен надати звіт депутатам Київради тут, в сесійній залі», - наголосив мер Києва.

Мер відзначив, що після висновків експертизи (НВП «Мостовий центр» та Державного дорожнього науково-дослідного інституту) столична влада обмежила рух транспорту на Шулявському шляхопроводі, тобто габарит проїзної частини з двох боків. І заборонила рух вантажівок через шляхопровід. Здійснили роботи з укріплення консолі і конструкцій.

Кличко зауважив, що цього року розпочнеться плановий ремонт шляхопроводу і будівництво транспортної розв'язки. Відповідний проект вже розроблений. Крім того, відзначив мер, цього року буде капітально відремонтований також Повітрофлотський шляхопровід і дорога на проспекті.

Кличко також зазначив, що доручив перевірити всі МАФи, які знаходяться біля об’єктів транспортної інфраструктури і прибрати незаконні споруди. «Всі МАФи у Києві, що встановлені під мостами, під об’єктами транспортної інфраструкури, в підземних переходах,- мають бути демонтовані. Вони несуть потенційну загрозу!» – наголосив Київський міський голова.

«Ми всі знаємо, що в столиці зношена інфраструктура. В яку не вкладали кошти, не ремонтували десятками років. І сьогодні ми отримуємо наслідки такої безгосподарності, - зазначив Віталій Кличко. - Я хочу підкреслити: ми взяли одним з пріоритетів відновлення інфраструктури. Почали масштабно ремонтувати дороги, вкладати кошти в ключові інфраструктурні об’єкти. Так, це не можна зробити одномоментно. І ми докладаємо всіх зусиль, щоб зміни в Києві відбувалися», - відзначив мер Києва.