Програма святкування Дня Києва налічує майже 200 пунктів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

День Києва почали святкувати вже з п'ятниці.

У суботу зранку уже відбулись забіги і марші центром міста, також вулицями проїхались жінки-байкери.

На Софійській площі розпочали концерт з масового виконання пісні «Як тебе не любити, Києве мій».

28 травня на Контрактовій площі відбудеться ІІІ Фестиваль Культури Народів Подолу. Гості ознайомляться з історією життя кожного народу на Подолі, спробують страви національної кухні, візьмуть участь у конкурсах і вікторинах. На дітей чекає насичена розважальна програма, майстер-класи з виготовлення десертів.

D парку «Перемога» на глядачів чекає цікава різножанрова концертна програма та велика кількість інтерактивів – танцювальні змагання, майстер-класи для всіх охочих із сальси, латини, фламенко, східних танців, школи бойового гопаку тощо. Видовищною подією в ці дні стане й міський фестиваль хорового мистецтва «Пісня над Дніпром», у якому цього року змагатимуться понад 30 найкращих хорових аматорських колективів із усієї України.





Джерело: ТСН