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    Прокуратура повернула громаді Києва земельну ділянку вартістю 12 млн грн

    • Сьогодні, 13:57
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    З незаконної оренди повернуто землю на проспекті Бандери

    Столичні правоохоронці повернули киянам з незаконного користування земельну ділянку вартістю близько 12 млн гривень, що розташована на проспекті Степана Бандери у Оболонському районі столиці.

    Також до столичного бюджету стягнуто з приватного підприємства майже 400 тис. гривень заборгованості за оренду землі.

    Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

    Вказана ділянка була надана столичному підприємству в оренду для експлуатації та обслуговування будівлі автогосподарства з ремонтною зоною та автомийкою. Проте з’ясувалося, що орендар не виконував умови договору оренди землі в частині сплати грошових коштів, а саму ділянку використовував не за цільовим призначенням.
     
    Зважаючи на виявлені порушення, місцева прокуратура звернулась до суду з позовом щодо розірвання договору оренди земельної ділянки та сплати майже 400 тис. гривень заборгованості з орендної плати.
     
    Вже в ході судових засідань підприємство-боржник у повному обсязі сплатило до бюджету заборговані кошти.
    прокуратура Київ земля
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