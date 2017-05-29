Прорив теплотраси в столиці: киянам обіцяють відшкодувати збитки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв / Главком Розбиті автівки на Голосіївському проспекті, 27. Київ, 29.05.2017 року

Прорив стався в результаті планових випробувань, затверджених Київською міською державною адміністрацією

Постраждалі від прориву труби з гарячою водою в Голосіївському районі міста Києва мають звернутися із питанням щодо компенсації збитків, завданих аварією, до юридичного департаменту «Київтепломережі». Про це сказав Анатолій Васильєв, головний инженер Київських тепломереж, повідомляє кореспондент «Главкома».

«Наш юридичний департамент проведе аналіз. З нашими юристами буде вирішуватися питання компенсацій», - зазначив він.

Васильєв також уточнив, що прорив стався в результаті планових випробувань, затверджених Київською міською державною адміністрацією.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Голосіївському районі столиці сталася масштабна аварія. Прорвало трубу діаметром 800мм, повідомили очевидці.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій міста Києва підтвердили факт прориву і повідомили, що на місце вже виїхали рятувальники.

На місці подій перебуває кореспондент «Главкома». Свідки розповіли, що почули звук, начебто стався потужний вибух.