Проспект Перемоги закривають на реконструкцію

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Одразу кілька інформаційних агентств повідомили про серйозні зміни столичної дорожньої системи: проспект Перемоги, одну з головних транспортних артерій Києва, закривають на реконструкцію. Планові реставраційні роботи триватимуть майже рік, з лютого по грудень 2017-го

За інформацією популярного столичного пабліку «Київ Автомобільний», до реконструкції готують шляхопровід Нивки.

«Готуємося до величезних заторів: на проспекті Перемоги цього року з лютого по грудень буде проводитися капіталальний ремонт шляхопроводу Нивки», – йдеться в повідомленні.

Яким саме чином столична влада планує долати проблему із рухом транспорту в районі проведення робіт, поки що невідомо, але, як показує багатолітня практика, ця ситуація не залишиться без розв'язання. Сподіваємося, що до кінця поточного року всі ремонтні роботи буде виконано.

Джерело: Вечірній Київ