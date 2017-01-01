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    Проспект Перемоги закривають на реконструкцію

    • Сьогодні, 11:46
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    Одразу кілька інформаційних агентств повідомили про серйозні зміни столичної дорожньої системи: проспект Перемоги, одну з головних транспортних артерій Києва, закривають на реконструкцію. Планові реставраційні роботи триватимуть майже рік, з лютого по грудень 2017-го

    За інформацією популярного столичного пабліку «Київ Автомобільний», до реконструкції готують шляхопровід Нивки.

    «Готуємося до величезних заторів: на проспекті Перемоги цього року з лютого по грудень буде проводитися капіталальний ремонт шляхопроводу Нивки», – йдеться в повідомленні.

    Яким саме чином столична влада планує долати проблему із рухом транспорту в районі проведення робіт, поки що невідомо, але, як показує багатолітня практика, ця ситуація не залишиться без розв'язання. Сподіваємося, що до кінця поточного року всі ремонтні роботи буде виконано.

    Джерело: Вечірній Київ

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