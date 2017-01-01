Протягом трьох місяців будуть ремонтувати Южний міст у Києві

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Південний міст

На Південному мостовому переході можливі незначні обмеження руху транспорту

З 10 травня до 31 липня у зв’язку з виконанням робіт із піщаноструменевого очищення та фарбування перильної огорожі на Південному мостовому переході можливі незначні обмеження руху транспорту в першій смузі руху.

Про це інформує комунальна корпорація «Київавтодор», повідомляє «Главком».

Нагадаємо, що з 5 по 6 травня в районі Одеської площі буде ускладено рух транспорту у зв'язку з ремонтом дорожнього полотна.