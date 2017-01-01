Ранкові затори у місті досягли 6 балів

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Затори на дорогах столиці

Затори утворилися на Південному мосту і мосту Патона

Станом на 09:11 понеділка, 23 січня 2017 року, пробки на дорогах Києва складають 6 балів. Про це свідчать дані онлайн-сервісу «Яндекс. Пробки».

Так, на правому березі Києва ускладнено рух на Наддніпрянському шосе, Кільцевій дорозі, проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, вулиці Басейній.

Також затори утворилися на Південному мосту і мосту Патона. На лівому березі столиці в пробках стоїть Харківське шосе, Дарницьке шосе, проспект Петра Григоренка, Дарницька площа, проспект Миколи Бажана, Дніпровська набережна, проспект Соборності, Броварський проспект, проспект Генерала Ватутіна.

Джерело: РБК-Україна