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    Ранкові затори у місті досягли 6 балів

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    Затори на дорогах столиці
    Затори на дорогах столиці

    Затори утворилися на Південному мосту і мосту Патона

    Станом на 09:11 понеділка, 23 січня 2017 року, пробки на дорогах Києва складають 6 балів. Про це свідчать дані онлайн-сервісу «Яндекс. Пробки».

    Так, на правому березі Києва ускладнено рух на Наддніпрянському шосе, Кільцевій дорозі, проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, вулиці Басейній.

    Також затори утворилися на Південному мосту і мосту Патона. На лівому березі столиці в пробках стоїть Харківське шосе, Дарницьке шосе, проспект Петра Григоренка, Дарницька площа, проспект Миколи Бажана, Дніпровська набережна, проспект Соборності, Броварський проспект, проспект Генерала Ватутіна. 

    Джерело: РБК-Україна

    дороги
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