Реконструкція Шулявського моста: підготовлено сім варіантів

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Буде розглянуто всі варіанти

У Києві розглянуть 7 варіантів реконструкції Шулявського шляхопроводу. Про це під час брифінгу розповів заступник голови КМДА Олександр Спасибко.

«Хочу повідомити, що в кінці минулого року був підписаний договір із замовником реконструкції КП» Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд «на розробку техніко-економічного обґрунтування. На сьогодні готове 7 варіантів реконструкції», - сказав Спасибко.

Він додав, що сьогодні пройде містобудівна рада, де розглянуть всі варіанти реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Нагадаємо, увечері, 27 лютого 2017 року, в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати.