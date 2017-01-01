Реконструкція Шулявського моста: підготовлено сім варіантів
- Сьогодні, 11:57
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Буде розглянуто всі варіанти
У Києві розглянуть 7 варіантів реконструкції Шулявського шляхопроводу. Про це під час брифінгу розповів заступник голови КМДА Олександр Спасибко.
«Хочу повідомити, що в кінці минулого року був підписаний договір із замовником реконструкції КП» Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд «на розробку техніко-економічного обґрунтування. На сьогодні готове 7 варіантів реконструкції», - сказав Спасибко.
Він додав, що сьогодні пройде містобудівна рада, де розглянуть всі варіанти реконструкції Шулявського шляхопроводу.
Нагадаємо, увечері, 27 лютого 2017 року, в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати.