Рекордний рахунок за опалення: киянка отримала повідомлення на 621 тис. грн
- Сьогодні, 15:16
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А в березні на дворі була вже весна
Киянці Ірині Шушпановій прийшов рекордний рахунок за опалення.
Про це вона написала у Facebook.
Жінка живе у Голосіївському районі на вулиці Ломоносова, 50/2. Рахунок за березень отримала від місцевого постачальника теплоенергії - компанії «Теплостачсервіс». Її заборгованість становила 621 241 грн 32 коп.
«Водночас оплата за квартирним лічильником становить 418 гривень. Решту, напевно, додали за місця громадського користування», - зазначила Шушпанова в соцмережі.
Джерело: Gazeta.ua