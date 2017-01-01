Рекордний рахунок за опалення: киянка отримала повідомлення на 621 тис. грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

А в березні на дворі була вже весна

Киянці Ірині Шушпановій прийшов рекордний рахунок за опалення.

Про це вона написала у Facebook.

Жінка живе у Голосіївському районі на вулиці Ломоносова, 50/2. Рахунок за березень отримала від місцевого постачальника теплоенергії - компанії «Теплостачсервіс». Її заборгованість становила 621 241 грн 32 коп.

«Водночас оплата за квартирним лічильником становить 418 гривень. Решту, напевно, додали за місця громадського користування», - зазначила Шушпанова в соцмережі.

Джерело: Gazeta.ua