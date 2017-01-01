Ремонт на Кільцевій дорозі. Міські автобуси змінюють графік роботи

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Фото: Станіслав Груздєв, «Главком» Ремонт Кільцевої дороги у Києві

Зміни в роботі зупинок автобусів маршрутів № 23 та № 56

Із 30 березня з метою покращення обслуговування пасажирів на Кільцевій дорозі в напрямку станції метро «Академмістечко» для автобусних маршрутів № 23 та № 56 впроваджується додаткова зупинка «Станція ЛШТ «Кільцева дорога» та змінюється режим роботи зупинки проспект Леся Курбаса – «На вимогу».

Про це повідомило комунальне підприємство «Київпастранс».

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що минулого року у столиці капітально відремонтували 200 км доріг. Цього року заплановано 300 км.

Зокрема, ремонтувати будуть такі важливі транспортні артерії, як Повітрофлотський проспект, вулицю Олени Теліги, Набережне шосе та багато інших.

«Ми вкладаємо кошти в інфраструктуру. Адже це одна з ключових складових життєдіяльності нашого міста», - відзначив Кличко.