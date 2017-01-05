Розгортається черговий скандал довкола Будинку профспілок

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Представники Київської міськпромради стверджують, що приміщення Будинку профспілок у центрі столиці захопила група осіб у камуфляжі.

«На сьогоднішній день у будівлі перебуває, фактично проживає, група осіб, одягнених у камуфляжну форму з шевронами батальйону спеціального призначення «Донбас», які й досі нікого не пропускають всередину. У тому числі законних господарів приміщення»,– йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що люди, які зараз перебувають у приміщенні, стверджують, що вони в такий спосіб охороняють будинок - нібито на підставі угоди з мером Києва. Разом з тим у повідомленні вказано, що профспілкам про цю угоду нічого не відомо, а отримати хоч би якісь коментарі з цього приводу від Київського міського голови не вдається.

«Працівники Київської міськпрофради, не маючи фізичної можливості потрапити до приміщення, були змушені викликати наряд патрульної поліції (СОГ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві) та подати офіційну заяву про вчинення злочину, у зв'язку з чим було відкрито кримінальне провадження, що внесене до ЄРДР № 12017100100000112 від 05.01.2017 р.», – вказано у документі.

Також повідомляється, що станом на сьогодні Національна поліція не розблокувала будівлю, не встановила осіб, що її блокують та займає позицію сторонніх спостерігачів.

Джерело: 24 канал