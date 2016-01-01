Розтопила баньку: палало так, що все місто бачило (ФОТО)

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На Київщині сталася масштабна пожежа.

17 грудня, близько п’ятої години вечора, на гарячу лінію пожежно-рятувальної служби «101» надійшло повідомлення – у центрі міста палає будівля.

На вулиці Київський Шлях, біля зупинки «Міський парк», горіла будівля, як виявилось пізніше – баня.

Власниця оселі розповіла як розгорталися події: вона вирішила розтопити баню, наклала дров, розпалила, а потім зверху пішов дим, за ним полум’я. Жінка каже – нещодавно їй перекладали трубу, це й могло спричинити пожежу.

Пізніше рятувальники назвали одну з можливих причин займання – несправна система пічного опалення.

На гасіння виїжджало два караули СДПЧ-23 (м. Бориспіль) та один ДПК «Штурм». Діяли злагоджено, швидко та професійно. Ще одне, що допомогло рятувальникам швидко загасити пожежу – розташований неподалік пожежний гідрант.

Джерело: tvboryspil.com