Рух громадського транспорту на Хрещатику буде закрито на місяць

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Тимчасові зміни в роботі автобусів маршрутів №24 та №114

У зв’язку із закриттям руху транспорту на вулиці Хрещатик, на ділянці від вул. Михайлівської до вулиці Богдана Хмельницького, з 26 квітня до 18 травня в рамках організації фан-зони Eurovillage рух автобусів маршрутів №24 та №114 організовується за графіком вихідного дня.

Про це інформує комунальне підприємство «Київпастранс», повідомляє «Главком».

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що сьогодні вранці, в годину пік, пасажири видавили скло у столичному тролейбусі №25.