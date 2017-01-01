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    Рух громадського транспорту на Хрещатику буде закрито на місяць

    • Сьогодні, 12:57
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    Тимчасові зміни в роботі автобусів маршрутів №24 та №114

    У зв’язку із закриттям руху транспорту на вулиці Хрещатик, на ділянці від вул. Михайлівської до вулиці Богдана Хмельницького, з 26 квітня до 18 травня в рамках організації фан-зони Eurovillage рух автобусів маршрутів №24 та №114 організовується за графіком вихідного дня.

    Про це інформує комунальне підприємство «Київпастранс», повідомляє «Главком».

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що сьогодні вранці, в годину пік, пасажири видавили скло у столичному тролейбусі №25. 

    Євробачення Київ громадський транспорт
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