Рух транспорту на Подолі обмежено
- Сьогодні, 11:28
-
Розсилка
Аварія інженерних мереж
Через аварію на інженерних мережах «Київенерго» обмежено рух транспорту на вулиці Набережно-Луговій, поблизу перехрестя з вулицею Оболонською. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
«Внаслідок аварії вночі, 20 квітня, на інженерних мережах ПАТ «Київенерго», рух транспорту на вулиці Набережно-Луговій, поблизу перехрестя з вулицею Оболонською, обмежено», - йдеться у повідомленні.
На зазначеній ділянці працівники ПАТ «Київенерго» розрили проїжджу частину для ліквідації наслідків аварії. На місці наразі працюють бригади «Київенерго».
Джерело: УНН