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    Рух транспорту на Подолі обмежено

    • Сьогодні, 11:28
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    Аварія інженерних мереж

    Через аварію на інженерних мережах «Київенерго» обмежено рух транспорту на вулиці Набережно-Луговій, поблизу перехрестя з вулицею Оболонською. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.  

    «Внаслідок аварії вночі, 20 квітня, на інженерних мережах ПАТ «Київенерго», рух транспорту на вулиці Набережно-Луговій, поблизу перехрестя з вулицею Оболонською, обмежено», - йдеться у повідомленні.

    На зазначеній ділянці працівники ПАТ «Київенерго» розрили проїжджу частину для ліквідації наслідків аварії. На місці наразі працюють бригади «Київенерго».

    Джерело: УНН

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