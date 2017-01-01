Рух транспорту на Подолі обмежено

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Аварія інженерних мереж

Через аварію на інженерних мережах «Київенерго» обмежено рух транспорту на вулиці Набережно-Луговій, поблизу перехрестя з вулицею Оболонською. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

«Внаслідок аварії вночі, 20 квітня, на інженерних мережах ПАТ «Київенерго», рух транспорту на вулиці Набережно-Луговій, поблизу перехрестя з вулицею Оболонською, обмежено», - йдеться у повідомленні.

На зазначеній ділянці працівники ПАТ «Київенерго» розрили проїжджу частину для ліквідації наслідків аварії. На місці наразі працюють бригади «Київенерго».

Джерело: УНН