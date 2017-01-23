Рятувальники повідомили, де можна зігрітись узимку (АДРЕСИ)
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Пункти обігріву на території Києва в зимовий період 2017 року
Столичне управління ДСНС повідомило, де у разі надзвичайних ситуацій у Києві можна зігрітися узимку.
Також, як повідомляють рятувальники, розгортання пунктів обігріву здійснюється за рішенням постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010: надзвичайна ситуація, пов’язана з дуже сильним морозом (температура повітря мінус 30 оС і нижче), код 20321.
СТАЦІОНАРНІ ПУНКТИ ОБІГРІВУ
(станом на 23.01.2017)
|
№
з/п
|
Адреса розташування
|
Найменування об’єкту
|
|
Голосіївський район
|
1
|
1
|
вул. Антоновича, 115
|
ТОВ «Володимирський ринок»
|
|
2
|
2
|
просп. Глушкова, 32-36
|
ТОВ «Істерн Трейд»
|
|
3
|
3
|
вул. Заболотного, 48-А
|
ПФ Ч.В.М. «Феофанівський» (Феофанівський ринок)
|
|
4
|
4
|
вул. Лятошинського, 14
|
Ринок «Теремки ІІ»
|
|
Дарницький район
|
5
|
1
|
вул. Харківське шосе, 57
|
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Дарницького району
|
|
6
|
2
|
вул. Вербицького, 16
|
КП «Керуюча компанія по ОЖФ» ЖЕД – 202
|
|
7
|
3
|
вул. Ахматової, 2-А
|
КП «Керуюча компанія по ОЖФ» ЖЕД – 201
|
|
Деснянський район
|
8
|
1
|
вул. Бальзака, 63-А
|
Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району м. Києва
|
|
9
|
2
|
вул. Мілютенка, 10-А
|
|
10
|
3
|
вул. Будищанська, 4
|
|
Дніпровський район
|
11
|
1
|
вул. Краківська, 13
|
Київська міська клінічна лікарня № 2
|
|
12
|
2
|
вул. Рогозівська, 6
|
Київська міська клінічна лікарня № 11
|
|
13
|
3
|
вул. Запорожця, 26
|
Центр первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) № 1
|
|
Оболонський район
|
14
|
1
|
вул. Йорданська, 7-А
|
Приміщення відділу оперативного реагування
|
|
15
|
2
|
вул. Попова, 1
|
ЖЕД №512
|
|
16
|
3
|
вул. Джерельна, 3
|
ЖЕД №515
|
|
Печерський район
|
17
|
1
|
вул. Басейна, 5-А
|
ЖЕД «Хрещатик»
|
|
18
|
2
|
бульв. Дружби Народів, 30/1
|
ЖЕД «Печерськжитло»
|
|
19
|
3
|
бульв. Марії Приймаченко, 3
|
ЖЕД «Печерська брама»
|
|
20
|
4
|
вул. Левандовського, 5-А
|
ЖЕД «Липкижитлосервіс»
|
|
№
з/п
|
Адреса розташування
|
Найменування об’єкту
|
|
Подільський район
|
21
|
1
|
вул. Хорива, 36
|
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»
|
|
22
|
2
|
вул. Копилівська, 17/19
|
Дільниця №2 ЖЕД КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»
|
|
23
|
3
|
просп. Г.Гонгадзе, 7-А
|
Дільниця №4 ЖЕД КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»
|
|
Святошинський район
|
24
|
1
|
вул. Жмеринська, 22-А
|
Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району (відділення по роботі з інвалідами)
|
|
25
|
2
|
вул. Чорнобильська, 9
|
Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району (відділення соціальної допомоги вдома № 2)
|
|
Солом’янський район
|
26
|
1
|
вул. Солом’янська, 33
|
ЖЕД-903
|
|
27
|
2
|
вул. Волинська, 2
|
Територіальний центр соціального обслуговування населення Солом’янського району
|
|
28
|
3
|
вул. Вацлава Гавела, 83-А
|
Територіальний центр соціального обслуговування населення Солом’янського району
|
|
Шевченківський район
|
29
|
1
|
вул. Котовського, 33
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва
|
|
30
|
2
|
вул. В.Василевської, 11-А
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва
|