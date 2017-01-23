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    Рятувальники повідомили, де можна зігрітись узимку (АДРЕСИ)

    • Сьогодні, 15:33
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    Пункти обігріву на території Києва в зимовий період 2017 року

    Столичне управління ДСНС повідомило, де у разі надзвичайних ситуацій у Києві можна зігрітися узимку.

    Також, як повідомляють рятувальники, розгортання пунктів обігріву здійснюється за рішенням постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010: надзвичайна ситуація, пов’язана з дуже сильним морозом (температура повітря мінус 30 оС і нижче), код 20321.

    СТАЦІОНАРНІ ПУНКТИ ОБІГРІВУ

    (станом на 23.01.2017)

    з/п

    Адреса розташування

    Найменування об’єкту

     

    Голосіївський район

    1

    1

    вул. Антоновича, 115

    ТОВ «Володимирський ринок»

     

    2

    2

    просп. Глушкова, 32-36

    ТОВ «Істерн Трейд»

     

    3

    3

    вул. Заболотного, 48-А

    ПФ Ч.В.М. «Феофанівський» (Феофанівський ринок)

     

    4

    4

    вул. Лятошинського, 14

    Ринок «Теремки ІІ»

     

    Дарницький район

    5

    1

    вул. Харківське шосе, 57

    Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Дарницького району

     

    6

    2

    вул. Вербицького, 16

    КП «Керуюча компанія по ОЖФ» ЖЕД – 202

     

    7

    3

    вул. Ахматової, 2-А

    КП «Керуюча компанія по ОЖФ» ЖЕД – 201

     

    Деснянський район

    8

    1

    вул. Бальзака, 63-А

    Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району   м. Києва

     

    9

    2

    вул. Мілютенка, 10-А

     

    10

    3

    вул. Будищанська, 4

     

    Дніпровський район

    11

    1

    вул. Краківська, 13

    Київська міська клінічна лікарня № 2

     

    12

    2

    вул. Рогозівська, 6

    Київська міська клінічна лікарня № 11

     

    13

    3

    вул. Запорожця, 26

    Центр первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) № 1

     

    Оболонський район

    14

    1

    вул. Йорданська, 7-А

    Приміщення відділу оперативного реагування

     

    15

    2

    вул. Попова, 1

    ЖЕД №512

     

    16

    3

    вул. Джерельна, 3

    ЖЕД №515

     

    Печерський район

    17

    1

    вул. Басейна, 5-А

    ЖЕД «Хрещатик»

     

    18

    2

    бульв. Дружби Народів, 30/1

    ЖЕД «Печерськжитло»

     

    19

    3

    бульв. Марії Приймаченко, 3

    ЖЕД «Печерська брама»

     

    20

    4

    вул. Левандовського, 5-А

    ЖЕД «Липкижитлосервіс»

     

    з/п

    Адреса розташування

    Найменування об’єкту

     

    Подільський район

    21

    1

    вул. Хорива, 36

    КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»

     

    22

    2

    вул. Копилівська, 17/19

    Дільниця №2 ЖЕД КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»

     

    23

    3

    просп. Г.Гонгадзе, 7-А

    Дільниця №4 ЖЕД КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»

     

    Святошинський район

    24

    1

    вул. Жмеринська, 22-А

    Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району (відділення по роботі з інвалідами)

     

    25

    2

    вул. Чорнобильська, 9

    Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району (відділення соціальної допомоги вдома № 2)

     

    Солом’янський район

    26

    1

    вул. Солом’янська, 33

    ЖЕД-903

     

    27

    2

    вул. Волинська, 2

    Територіальний центр соціального обслуговування населення Солом’янського району

     

    28

    3

    вул. Вацлава Гавела, 83-А

    Територіальний центр соціального обслуговування населення Солом’янського району

     

    Шевченківський район

    29

    1

    вул. Котовського, 33

    Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва

     

    30

    2

    вул. В.Василевської, 11-А

    Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва

     
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