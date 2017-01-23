Рятувальники повідомили, де можна зігрітись узимку (АДРЕСИ)

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Пункти обігріву на території Києва в зимовий період 2017 року

Столичне управління ДСНС повідомило, де у разі надзвичайних ситуацій у Києві можна зігрітися узимку.

Також, як повідомляють рятувальники, розгортання пунктів обігріву здійснюється за рішенням постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010: надзвичайна ситуація, пов’язана з дуже сильним морозом (температура повітря мінус 30 оС і нижче), код 20321.

СТАЦІОНАРНІ ПУНКТИ ОБІГРІВУ

(станом на 23.01.2017)