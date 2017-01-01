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    СБУ ліквідувала на Київщині канал контрабанди психотропів

    • Сьогодні, 11:49
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    Психотропи
    Фото: СБУ
    Психотропи

    Зловмисниками виявилася сімейна пара

    Канал контрабанди психотропів ліквідувала на Київщині Служба безпеки України спільно з працівниками Державної фіскальної служби. Зловмисники – сімейна пара – замовляли за кордоном оптові партії наркотиків, які переправлялися в Україну поштою, повідомляє прес-центр СБУ.

    Психотропи продавалися у Києві та Київській області за допомоги спеціальних «закладок». Гроші за наркотики покупці перераховували розповсюджувачам на карткові рахунки одного з банків. Оперативники спецслужби затримали наркоторгівців у Білій Церкві під час отримання чергової партії товару – 200 пігулок «екстазі».

    У ході проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у затриманих ще приблизно два кілограма контрабандно ввезених наркотиків, електронні ваги, платіжні картки та полімерні пакети. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

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    СБУ ліквідувала на Київщині канал контрабанди психотропів
    СБУ ліквідувала на Київщині канал контрабанди психотропів
    СБУ ліквідувала на Київщині канал контрабанди психотропів
    СБУ ліквідувала на Київщині канал контрабанди психотропів
    Фото: СБУ

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