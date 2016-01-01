Швидкісний трамвай пропонують продовжити до Палацу спорту
- Сьогодні, 11:30
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На сайті Київради з’явилась петиція з пропозицією подовжити лінію швидкісного трамваю до однієї з центральних станцій метро.
«Пропоную продовжити лінію швидкісного трамваю, що прямую з Борщагівки до Старовокзальної, до Палацу спорту, а також перенести кінцеву зупинку зі Старовокзальної до власне будівлі столичного вокзалу. Швидкісний трамвай розвантажить Святошинсько-Броварську лінію метрополітену, до якої, власне, прямує трамвай», — пише автор Микола Романовський.
Також пропонується організувати новий маршрут від Вокзалу до Палацу Спорту.
«В такому випадку ті, хто приїжджають до столиці потягом зможуть скористатися послугою швидкісного трамваю, а метро, знову ж таки, розвантажиться. Нагадаю що досі не почалося будівництво другого виходу зі станції», — йдеться в повідомленні.
Джерело: Соцпортал