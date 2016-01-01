  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Швидкісний трамвай пропонують продовжити до Палацу спорту

    • Сьогодні, 11:30
    • Розсилка

    На сайті Київради з’явилась петиція з пропозицією подовжити лінію швидкісного трамваю до однієї з центральних станцій метро.

    «Пропоную продовжити лінію швидкісного трамваю, що прямую з Борщагівки до Старовокзальної, до Палацу спорту, а також перенести кінцеву зупинку зі Старовокзальної до власне будівлі столичного вокзалу. Швидкісний трамвай розвантажить Святошинсько-Броварську лінію метрополітену, до якої, власне, прямує трамвай», — пише автор Микола Романовський.

    Також пропонується організувати новий маршрут від Вокзалу до Палацу Спорту.

    Читайте також

    «В такому випадку ті, хто приїжджають до столиці потягом зможуть скористатися послугою швидкісного трамваю, а метро, знову ж таки, розвантажиться. Нагадаю що досі не почалося будівництво другого виходу зі станції», — йдеться в повідомленні.

    Джерело: Соцпортал

    Читайте також
    громадський транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ