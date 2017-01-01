Синоптики прогнозують різке зниження температури у Києві

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Вночі 11 травня в столиці очікується 1-3° тепла, вдень – невеликий дощ

1 травня в Києві очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень – невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 14-16°. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Синоптики попереджають, що вночі 11 травня в Київській області на поверхні ґрунту та місцями в повітрі очікуються заморозки 0-3°.

Також за прогнозом синоптиків, 12-13 травня в Києві буде хмарно з проясненнями. Вночі 12 травня невеликі, короткочасні дощі, грози, подекуди град, вночі 13 травня місцями сильні дощі та пориви вітру 15-20 м/с. Вітер південно-східний із переходом на північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 14-16°.

Окрім того, 14 травня в столиці очікується невеликий дощ, 15 травня без опадів. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 14 травня 12-14°, 15 травня 16-18°.