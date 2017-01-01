Ситуація на дорогах столиці: водіям не бажано їхати на вулицю Шовковичну (ФОТО)

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Ранкові затори у Києві

Сьогодні вранці у центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. На підйомі вулиці Шовковичної, напроти Олександрівської лікарні зіткнулися два автомобілі.

Автомобіль «Тойота» в'їхав задньою частиною в припаркований позашляховик «Хьюндай». Перекрито значну частину дороги. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з місця пригоди.

Через ДТП ускладнено рух на підйом по вулиці Шовковичній. Транспортним засобам доводиться здійснювати неабиякі маневри, враховуючи те, що на дорозі ожеледиця.

Також відмітимо, що станом на 9 ранку на дорогах столиці утворились 6-бальні затори. Стоїть мост Патона і Південний міст.

Ускладнено рух транспорту на лівому березі Києва на: проспекті Миколи Бажана, проспекті Петра Григоренка, Дарницькому шосе, Харківському шосе, проспекті Соборності та Броварському проспекті;

На правому березі стоиці ускладнено рух на: Кільцевій дорозі, проспекті Валерія Лобановського, проспекті Перемоги, проспекті Степана Бандери, Голосіївському проспекті, а також на вулицях: Басейна, Саксаганського, Жилянська, Січових Стрільців, В'ячеслава Чорновола.