Сміття і зруйновані кіоски: як демонтували МАФи біля метро Нивки (фото)

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Фото: Ведомости-Украина Зруйновані МАФи біля метро Нивки

Кіоски зруйнували, сміття лежить до сіх пір

Після того, як на станції метро Нивки в Києві був зруйнований ряд кіосків, на сьогоднішній день все сміття і те, що залишилося від продажних вітрин залишаються незачепленими.

Про це повідомляють «Ведомости-Україна».

Нагадаємо, що кіоски демонтували в ніч на середу, 29 березня.

На місці працювали співробітники комунального підприємства «Благоустрій».

У свою чергу, власник землі поскаржився, що всі потрібні документи у нього є і він буде «до останнього» відстоювати свої права.

Раніше «Главком» повідомляв, столичні активісти розпочали акцію проти ям на дорогах «Віталік, не проґав».