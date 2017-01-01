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    Сміття і зруйновані кіоски: як демонтували МАФи біля метро Нивки (фото)

    • Сьогодні, 14:48
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    Зруйновані МАФи біля метро Нивки
    Фото: Ведомости-Украина
    Зруйновані МАФи біля метро Нивки

    Кіоски зруйнували, сміття лежить до сіх пір

    Після того, як на станції метро Нивки в Києві був зруйнований ряд кіосків, на сьогоднішній день все сміття і те, що залишилося від продажних вітрин залишаються незачепленими.

    Про це повідомляють «Ведомости-Україна».

    Нагадаємо, що кіоски демонтували в ніч на середу, 29 березня.

    На місці працювали співробітники комунального підприємства «Благоустрій».

    У свою чергу, власник землі поскаржився, що всі потрібні документи у нього є і він буде «до останнього» відстоювати свої права.

    Раніше «Главком» повідомляв, столичні активісти розпочали акцію проти ям на дорогах «Віталік, не проґав».

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    Сміття і зруйновані кіоски: як демонтували МАФи біля метро Нивки (фото)
    Сміття і зруйновані кіоски: як демонтували МАФи біля метро Нивки (фото)
    Сміття і зруйновані кіоски: як демонтували МАФи біля метро Нивки (фото)
    Сміття і зруйновані кіоски: як демонтували МАФи біля метро Нивки (фото)
    Сміття і зруйновані кіоски: як демонтували МАФи біля метро Нивки (фото)
    Сміття і зруйновані кіоски: як демонтували МАФи біля метро Нивки (фото)
    Сміття і зруйновані кіоски: як демонтували МАФи біля метро Нивки (фото)

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    Київ сміття благоустрій
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