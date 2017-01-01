Сміття і зруйновані кіоски: як демонтували МАФи біля метро Нивки (фото)
- Сьогодні, 14:48
-
Розсилка
Фото: Ведомости-Украина
Зруйновані МАФи біля метро Нивки
Кіоски зруйнували, сміття лежить до сіх пір
Після того, як на станції метро Нивки в Києві був зруйнований ряд кіосків, на сьогоднішній день все сміття і те, що залишилося від продажних вітрин залишаються незачепленими.
Про це повідомляють «Ведомости-Україна».
Нагадаємо, що кіоски демонтували в ніч на середу, 29 березня.
На місці працювали співробітники комунального підприємства «Благоустрій».
У свою чергу, власник землі поскаржився, що всі потрібні документи у нього є і він буде «до останнього» відстоювати свої права.
Раніше «Главком» повідомляв, столичні активісти розпочали акцію проти ям на дорогах «Віталік, не проґав».