Сьогодні метрополітен закриє центральні станції

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21 квітня столичний метрополітен змінить роботу в зв᾽язку з футбольним матчем на НСК «Олімпійський»

21 квітня з 19:00 до 20:00 буде закрито станції столичної підземки: «Олімпійська» – на вхід та вихід, «Палац спорту» – на вихід, «Площа Льва Толстого» – на вхід. На час закриття потяги слідуватимуть повз станцію «Олімпійська» без зупинки. Про це повідомило КП «Київський метрополітен».

Такі зміни пов’язані з тим, що 21 квітня на НСК «Олімпійський» відбудеться футбольний матч між командами «Динамо» (Київ) і «Шахтар» (Донецьк).

Після закінчення матчу можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого». У разі необхідності також будуть задіяні додаткові резервні склади.