Сьогодні в центрі столиці громадський транспорт буде працювати за спеціальним графіком
- Сьогодні, 07:13
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Розсилка
11 березня у рух тролейбусів маршрутів №№ 1, 11, 12 та автобусів маршрутів №№ 20, 27, 52, 212, 457 буде внесено зміни
11 березня з 8:00 до 20:00 у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на шляхопроводі на перетині проспект Науки та магістралі безперервного руху вносяться зміни в роботу тролейбусів маршрутів №№ 1, 11, 12 та автобусів маршрутів №№ 20, 27, 52, 212, 457. Про це повідомляють у КП «Київпастранс».
На вказаний період організовується робота громадського транспорту:
- тролейбуси маршруту № 1 курсуватимуть від вул. Жилянської до ст. м. «Либідська»;
- тролейбуси маршруту № 11 курсуватимуть від Національного музею народної архітектури та побуту України до ст. м. «Деміївська»;
- тролейбуси маршруту № 12 курсуватимуть у напрямку залізничного вокзалу Центральний без заїзду на просп. Науки та вул. Саперно-Слобідську;
- автобуси маршрутів №№ 20, 27, 52, 212, 457 курсуватимуть у напрямку ст. м. «Либідська» через вул. Саперно-Слобідську.