Сьогодні в центрі столиці громадський транспорт буде працювати за спеціальним графіком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

11 березня у рух тролейбусів маршрутів №№ 1, 11, 12 та автобусів маршрутів №№ 20, 27, 52, 212, 457 буде внесено зміни

11 березня з 8:00 до 20:00 у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на шляхопроводі на перетині проспект Науки та магістралі безперервного руху вносяться зміни в роботу тролейбусів маршрутів №№ 1, 11, 12 та автобусів маршрутів №№ 20, 27, 52, 212, 457. Про це повідомляють у КП «Київпастранс».

На вказаний період організовується робота громадського транспорту: