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    Сьогодні в столичній підземці можна розрахуватися віршом

    • Сьогодні, 10:58
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    У метро сьогодні можна безкоштовно проїхати

    Сьогодні, 9 березня, в честь Дня народження великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка столичний метрополітен організував флешмоб, повідомила прес-служба метрополітену.

    Якщо ви прочитаєте будь-який вірш з «Кобзаря», то контролер пропустить вас безкоштовно.

    Діяти акція буде тільки в певні години і на деяких станціях метро:

    • 12.00 -13.00 - станція «Тараса Шевченка»;
    • 13.20 -14.00 - станція «Контрактова площа»;
    • 14.20 - 15.00 - станція «Майдан Незалежності».
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