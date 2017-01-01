Сьогодні в столичній підземці можна розрахуватися віршом

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У метро сьогодні можна безкоштовно проїхати

Сьогодні, 9 березня, в честь Дня народження великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка столичний метрополітен організував флешмоб, повідомила прес-служба метрополітену.

Якщо ви прочитаєте будь-який вірш з «Кобзаря», то контролер пропустить вас безкоштовно.

Діяти акція буде тільки в певні години і на деяких станціях метро: