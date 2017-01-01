Сьогодні в столиці буде прохолодно
- Сьогодні, 09:06
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У Києві дощ
Можливі дощі
Сьогодні в столиці України встановиться прохолодна і дощова погода, інформує Український гідрометцентр.
«У столиці прохолодно та дощитиме», — йдеться в повідомленні.
Вітер очікується змінних напрямків, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура вдень встановиться на рівні 10-12° тепла.
Нагадаємо, 10 травня похолодання пошириться на всю Україну, вночі очікується (-3)-+3 градусів тепла. на заході місцям на грунті заморозки (-3)-(-1)градуси, вдень 9-13 градусів тепла
Джерело: УНН