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    Сьогодні в столиці буде прохолодно

    • Сьогодні, 09:06
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    У Києві дощ
    У Києві дощ

    Можливі дощі

    Сьогодні в столиці України встановиться прохолодна і дощова погода, інформує Український гідрометцентр.

    «У столиці прохолодно та дощитиме», — йдеться в повідомленні.

    Вітер очікується змінних напрямків, зі швидкістю 7-12 м/с.

    Температура вдень встановиться на рівні 10-12° тепла.

    Нагадаємо, 10 травня похолодання пошириться на всю Україну, вночі очікується (-3)-+3 градусів тепла. на заході місцям на грунті заморозки (-3)-(-1)градуси, вдень 9-13 градусів тепла

    Джерело: УНН

    прогноз погоди Київ
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